【各友國行@iM網欄】朱赤丹彤･田下山的朝陽

萬籟俱寂的夜晚，大伙兒披星帶月，數十顆星兒閃爍著快樂的眼睛，與我們頭上的照明燈相互呼應; 睡眼惺忪的團隊一同蜿蜒而上。良久，小明登到了【田下山】上的一角，回頭遠瞥寂寥的街道上，夜行車獨個兒在燈火欄柵處呆待，灣岸那兩道街燈串猶如兩條火龍，張着鱗爪牢牢地緊抓「袋澳」。

攝影導師賈斯汀(Justin)，劍眉英挺，言行優雅，他不慌不忙地在細心指導拍攝日出之竅門，愛攝者佔著有利位置並埋頭苦幹地弄好裝備，其愛攝的熱情令大家忘卻冷洌的六級晨風!

等待了大半個小時，曙光終於在海天相接的遠處隠隱浮現，天際漸漸掀起晨光的序幕: 太陽還躲在柔如輕渺的白雲時，七彩朝霞將天際的烏黑漸漸驅去，紅呀粉呀黃呀藍呀紫呀冉冉地上場；一息間，一輪鹹蛋黃般的紅日露出來，眩目金光大步流星地照亮了天海山地，平靜的海面、閒浮的魚排、赤色的火龍、黛色的半島山巒組成極具層次感的風景圖，相機咔嚓咔嚓的聲息讓寧靜氛圍轉眼熱鬧起來，轉眼間兩頭火龍悄然消失於我們喜樂聲之中。

朝陽帶來了無限生機，給大地帶來新一天的希望……

作者_明登（歐明）簡介： 吾自小八卦，求知若渴，愛吃愛玩，夢想自遊、現職旅行社資深行政人員，主要向客戶推介特定旅行產品，故因利乘便，足跡遍佈各洲∘熱衷向大家分享各國特色特事特物，即使大家沒有出行，仍然可以知世界觀世界∘

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