【寵物移民】高峰期1日40隻寵物出境　Pet Holidays：今年有約1成人為回流客

▲ 「Pet Holidays 寵物假期」創辦人梁文韵表示，2019年開始，港人「蜂擁」至外國，惟今年卻出現回流的情況。（資料圖片）

移民人數於近年大增，寵物的移民服務亦應運而生。「Pet Holidays 寵物假期」創辦人梁文韵表示，2019年開始，港人「蜂擁」至外國，惟今年卻出現回流的情況。她反映，今年有約1成顧客回流返港，反倒成了另類的商機。

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該企於2016年推出寵物移民服務，梁表示，寵物移民理論上不會有回頭客，不料今年卻有回流情況，甚至有無法適應英國的返港顧客表示，或待子女長大後再次移居當地。

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LOTR掀倉卒移民

她指出，今年上半年情況特別，不少港人為趕上英國的「Leave Outside The Rules」（LOTR）限期，倉卒部署移民計劃，加上各地的防疫政策有變，該企亦推出新的應變措施。直至年中，情況好轉，反有港人適應不了當地環境「回流」。

梁提到，疫情後有不少港人移居外地，2019年底已有不少顧客詢問寵物移民所需的手續。2020年至2021年中，她形容狀況「瘋狂」，因英國當時推出LOTR政策，甚多顧客走得倉卒。踏入年尾，她則表示，情況變得有序，不少客人待取得簽證才辦理寵物移民，讓員工有消化期緩衝，避免出現高峰期時，需一日安排30至40隻寵物出境的誇張情形。

▲ 梁文韵表示，移民高峰期時，該企需一日安排30至40隻寵物出境。（受訪者提供圖片）

提到高峰期，梁反映，取消航班的情況時有發生，曾一日開3班私人飛機往英國。疫情期間航班班次不穩，她表示，曾遇過航空公司急「落閘」拒收寵物，主人卻要按行程上機，該企需臨時制定應變策略，例如找直航以外的轉機服務，甚至額外開私人飛機，把客人的寵物集中送往目的地。

2021年下半年緩和

除此之外，她反映，寵物入境的隔離政策亦為重大考量，以政策較為嚴謹的澳洲為例，寵物入境後需隔離10日，提前找到寵物恆溫倉、指定的運送班機、到達目的地後的隔離場所，及接種疫苗等準備功夫缺一不可。她表示，不只公司員工於這段期間疲於奔命，客人面對航班改期、防疫政策突然改變亦相當「心累」。

不過，至2021年下半年，情況緩和，她表示，市民做足計劃才移民，該企可提早分流及為不同種類的寵物處理所需程序。

英國為首選移居地 料移民潮起碼至2024年

提到香港熱門的移民地點，梁文韵表示，第一是英國，而亞洲則是台灣、日本及泰國；澳洲及美國加洲同受歡迎。該企除了提供民航客機服務外，亦開拓了以上地點的私人飛機服務，讓主人及寵物「同機同倉」前往目的地。梁深信，移民潮起碼仍會繼續至2024年，而未來從海外回流返港的人數亦會持續上升。

除了移民服務，「Pet Holidays寵物假期」亦提供寵物旅遊服務。雖然不知疫情何時完結，該企已部署2022年下半年以及2023年的寵物旅遊計劃，準備好熱門旅遊景點的行程，予客人新的驚喜及嘗試。

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記者：李智美