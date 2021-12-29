  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (三) 21:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管談話】聯想回A破紀錄1日撤回申請　中金被指未盡責核查科創屬性　遭中證監採取監管談話

股市 20:36 2021/12/29

分享：

【重拳監管】中金公司被指保薦聯想集團科創板上市未盡責　遭中證監採取監管談話

聯想集團 （00992） 今年10月上旬突然剎停回A計劃，撤回公開發行存託憑證在科創板上市的申請，惹來市場諸多猜測。中證監今日披露，中金公司 （03908） 以及投資銀行部的王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣等人在保薦聯想集團申請在科創板上市過程中，未勤勉盡責對發行人科創屬性認定履行充分核查程序。中證監稱，中金公司等人的上述行為違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》，決定對採取監管談話的監督管理措施。

聯想集團「僅一天」終止回A　撤回科創板上市申請　考慮到資本市場情況及財務信息審閱時或失效、股價挫近11%，看【下一頁】

中證監今日披露《關於對中國國際金融股份有限公司及王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣採取監管談話監管措施的決定》，中證監又稱，涉事保薦人（即中金公司）主要依賴發行人（即聯想集團）提供的說明性文件得出結論性意見，相關程序及獲取證據不足以支持披露內容，未能完整、準確評價發行人科創屬性。

中證監要求上述涉事人在上周四（23日）到當局辦公室接受監管談話。中證監提到，如果當事人對監督管理措施不服，可以在收到決定書之日起60日內向證監會提出行政覆議申請，也可以在收到決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。覆議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

聯想集團的科創板上市申請本於9月30日，即國慶假期前獲受理，但在10月8日A股首日復市，即僅1個工作天，便撤回科創板上市申請，當時聯想集團發公告指，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，公司決定撤回申請。

相關文章：

【聯想業績】聯想上半年多賺87%　中期息增兩成至8仙　楊元慶：晶片短缺不影響智能設備毛利率續增（第二版）

【聯想控股】聯控反擊司馬南質疑：2009年29%股權轉讓合法合規　未造成國有資產流失

編輯：李哲毅

科創板 港股 中金公司（03908） 聯想集團（00992）

上一篇文章

【美國經濟數據】美國11月批發庫存增長1.2%　遜預期

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌1點　納指期貨升0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期】恒指夜期升14點　港股成交縮至629億　險守23000點（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期升14點　港股成交縮至629億　險守23000點（不斷更新）
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
【恒大危機】恒大：12月最後一周交付量呈爆發式增長　許家印：「絕不允許任何一人躺平」
【恒大危機】恒大：12月最後一周交付量呈爆發式增長　許家印：「絕不允許任何一人躺平」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款