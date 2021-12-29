【監管談話】聯想回A破紀錄1日撤回申請　中金被指未盡責核查科創屬性　遭中證監採取監管談話

▲ 【重拳監管】中金公司被指保薦聯想集團科創板上市未盡責 遭中證監採取監管談話

聯想集團 （00992） 今年10月上旬突然剎停回A計劃，撤回公開發行存託憑證在科創板上市的申請，惹來市場諸多猜測。中證監今日披露，中金公司 （03908） 以及投資銀行部的王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣等人在保薦聯想集團申請在科創板上市過程中，未勤勉盡責對發行人科創屬性認定履行充分核查程序。中證監稱，中金公司等人的上述行為違反了《證券發行上市保薦業務管理辦法》，決定對採取監管談話的監督管理措施。

中證監今日披露《關於對中國國際金融股份有限公司及王晟、孫雷、趙沛霖、幸科、謝晶欣採取監管談話監管措施的決定》，中證監又稱，涉事保薦人（即中金公司）主要依賴發行人（即聯想集團）提供的說明性文件得出結論性意見，相關程序及獲取證據不足以支持披露內容，未能完整、準確評價發行人科創屬性。

中證監要求上述涉事人在上周四（23日）到當局辦公室接受監管談話。中證監提到，如果當事人對監督管理措施不服，可以在收到決定書之日起60日內向證監會提出行政覆議申請，也可以在收到決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。覆議與訴訟期間，上述監督管理措施不停止執行。

聯想集團的科創板上市申請本於9月30日，即國慶假期前獲受理，但在10月8日A股首日復市，即僅1個工作天，便撤回科創板上市申請，當時聯想集團發公告指，考慮到公司業務規模及複雜度，招股說明書中的財務信息可能會在申請的審閱過程中過期失效。同時，審慎考慮最新發行上市等資本市場相關情況後，公司決定撤回申請。

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編輯：李哲毅