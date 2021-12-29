【2022年部署】一文看盡 12間大行予恒指明年目標水平

過去一年，本港股民可謂先甜後苦。恒指年初藉科技股延續2020年疫情時期的強勢，一度衝上31183點水平。然而隨著內地當局開始落實向一眾大型科網企業推出反壟斷監管措施，影響多隻股份的盈利前景下，恒指今年餘下時間基本上向下發展，並於聖誕節前夕低見22665點。除了科網股不濟，由於本港全年仍未恢復通關，本地股整體表現亦未算突出。受惠於碳中和措施的新能源股，以及限電措施的電力股，總算於市場失色的一年向在科網股中損手的股民雪中送炭。

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不過，恒指經過多個月的調整後，估值已抵達近年低位。加上市場正接受中資股監管常態化，不少大行都看好恒指在2022年的表現會有一定改善，近月最少有12間中外資券商，為恒指給予明年目標。看法最樂觀的一間大行，更給予恒指明年目標37000點。下文將列出各大行予恒指的明年目標水平。

各大行予恒指明年目標一覽：

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