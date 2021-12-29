【FedEx】FedEx引入BrightDrop全電動、零廢氣貨車　計劃2030年全部改用電動車

▲ FedEx宣布，近期引入五輛來自通用汽車（General Motors），旗下新業務部門BrightDrop的電動輕型商用貨車（eLCV）。（FedEx提供圖片）

FedEx宣布，近期引入五輛來自通用汽車（General Motors），旗下新業務部門BrightDrop的電動輕型商用貨車（eLCV）。是次交易的總訂單數量為500輛，FedEx發言人表示，這項合作為該企實現2040年全球業務碳中和的重要一步。

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母公司FedEx設立目標，於2040年建立全電動、零廢氣排放的車隊。其中，FedEx Express計劃於2025年前，新採購的車輛有50%為電動車，並於2030年提升至100%。發言人表示，與 BrightDrop的合作為FedEx實現這些目標開闢新路徑。



BrightDrop總裁兼執行長Travis Katz表示，「隨著電子商貿的不斷發展，BrightDrop與FedEx合作，可大幅減少送貨過程中的車輛廢氣排放」。

於加州各地安裝500個充電站



電動輕型商用貨車EV600由Ultium電池平台供電，專為物流送貨服務設計，充滿電後的估計續航里程可達250英里（約402公里），載貨容量則達到600立方英尺。



發言人表示，首批EV600已抵達FedEx位於美國加利福尼亞州英格爾伍德市（Inglewood）的據點。為支援新技術，FedEx正在加裝基礎充電設施，並已在加州各地安裝500個充電站。FedEx也與公共事業機構合作，幫助評估和確認電網支援充電設施所需的電力。



在2003年，FedEx是首家使用混合動力汽車進行取貨和送貨的快遞公司，而在1994年，FedEx便在加州使用第一輛酸性電池驅動的電動汽車。

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責任編輯：李智美