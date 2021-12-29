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【小米宇體】免費下載！小米新字體MiSans　全球可用

科技 20:26 2021/12/29

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小米董事長雷軍，昨晚於本年度最後一場新品發布會上強調，小米將向蘋果（Apple）學習，並在未來超越蘋果。在會上除了推出全新小米12系列及MIUI 13等，還公布一款新系統字體「MiSans」，供全球用戶免費使用。

小米MIUI 13正式採用了這款新系統字體MiSans，根據小米介紹，這款字體平直有力，設計較爲簡約，減輕用戶的視覺負擔，亦有利於屏幕顯示。

【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機

這款字體包含了29,093個字符，支援多種語言，並且提供OpenType功能，即用戶可以根據自己的需要來選擇不同形態的字符。例如標點符號可以根據周圍字母的形態去自動調整至合適的位置。

另外，MiSans亦提供Font-feature，這是屬於OpenType中的高級排版功能，可以讓字體排版更爲精緻，符合用家的實際設計，讓他們根據自己的需求去選擇不同的字體形態。雖然大部分軟件都可以透過 OpenType 版面去使用此功能，但需要留意的是，部分特性在MIUI系統中不會默認生效。

【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭

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責任編輯：吳嘉雯

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