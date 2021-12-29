▲ 【平保持股】汽車之家據報全公司範圍裁員至少5% 傳員工接獲通知後即日離職

再有內地互聯網企業傳出裁員，內地社交平台傳出，中國平安 （02318） 有份投資的汽車之家 （02518） 全公司範圍啟動裁員，佔整體比例大致10%至20%，員工當日通知、當日離職，被裁全員有賠償，「上午達成賠償條件後，下午就可以走人，無需交接。」其後有內媒引述汽車之家回應指，不存在大規模裁員情況，整體人員優化幅度不及5%，屬於正常業務結構及年底考核人員優化。

報道指，上述人員調整背後，是汽車之家正基於新戰略和業務，重構組織體系。最近一年來，伴隨戰略迭代和換帥點將，汽車之家正嘗試新發展。

今年以來汽車之家的管理層變動頗為頻繁。1月，掌舵汽車之家四年左右的董事長陸敏退休，平安系高管龍泉接任；5月，聯席總裁張京宇因個人原因辭職；7月，汽車之家財務總監鄒鈞因個人原因辭任；10月，汽車之家CTO王曉及董事劉東先後因個人其他原因辭職。

汽車之家近季業績明顯下滑，第三季營收17.64億元（人民幣，下同），按年下降約24%；淨利潤為5.22億元，按年下降38%，Non-GAAP淨利潤為5.83億元，亦按年下降35%。

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編輯：李哲毅