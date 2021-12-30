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【理財熱話】港男2年前忘交稅 收法庭傳票 惟身處海外未能回港 最終一方法代替上庭

理財智慧 09:00 2021/12/30

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每年10月開始，稅務局寄出「評稅通知書」，如果未能在指定日期內繳付，有機會被罰款或被檢控，最近有網民在討論區發文，指自己上週六（25號）收到傳票要求本人親自上庭，因為他欠交19至20年度的個人入息課稅，但由於他現時不在香港，回港須隔離一個月，他擔心額外費用貴過罰款，詢問「有沒有方法不用上庭認罪？或者申請延遲上庭時間？」

樓主其後補充指，自己剛打電話去稅局了解，原來可以用罰款代替上庭，並感謝其他人提供意見。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

按圖了解更多，樓主經歷：

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【理財智慧】行姐保單事件 提醒讀者「停一停、諗一諗」  【下一頁

此貼文一出引來討論，網民提供不同建議，「找律師代上庭，大約＄13,000至＄15,000」、「你收集證據，有需要時影印寄給稅務主任，再打電話給稅務主任了解一下。」亦有類似經歷，「我領教過，在法庭認罪，首犯通常罰$2000了事。」、「我一年前在內地，收到傳票並寫信改期2次，你可以寫給法庭，展示不能出訊的原因。」

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

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責任編輯：陳頌潔

經濟 律師 收集 稅務 香港 稅務局

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