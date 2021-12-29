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【ESG】安永大中華區首次發布ESG報告　團隊為客戶提供氣候變化情景分析

商業 19:21 2021/12/29

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會計師事務所安永發布首份《安永大中華區2021財年環境、社會和治理報告》，報告詳細介紹了安永在ESG領域政策標準方面，如何為客戶在綠色轉型、碳中和，以及ESG服務等範疇提供技術支援。（安永提供圖片）

會計師事務所安永發布首份《安永大中華區2021財年環境、社會和治理報告》，報告詳細介紹了安永在ESG領域政策標準方面，如何為客戶在綠色轉型、碳中和，以及ESG服務等範疇提供技術支援。

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報告顯示，安永的氣候變化與可持續發展服務團隊，為客戶制定ESG發展策略，建立ESG投資體系，識別、管理和預防ESG風險，提供氣候變化情景分析和壓力測試，支援企業提升ESG表現，為投資者提供ESG投資分析，建立ESG資料收集系統及完善披露相關資訊。

推進自身「去碳化」進程

安永發言人表示，該企致力於推進自身的「去碳化」進程。2020年和2021年，安永在全球實現碳中和及負碳排放目標，並承諾到2025年將碳排放減少40%，實現淨零。在中國貴州等地，積極投資造林、再生農業、生物炭和森林保護，共去除或抵消52.8萬噸二氧化碳當量。

除此之外，安永大中華區還配合國家「雙碳」戰略，聚焦碳中和實施路徑與發展機遇，支援電力、鋼鐵、交通、建築等高碳行業綠色低碳轉型。同時參與綠色金融頂層設計和制定相關標準，運用金融科技助建構綠色金融體系，創新綠色金融產品和工具，致力實現綠色金融，完成「雙碳」目標。

建立ESG管理架構

安永大中華區在2021年成立了ESG管理委員會，由大中華區領導層成員組成，同時設立ESG管理辦公室，以統籌協調ESG事務的管理。

全球方面，安永已於2020年12月31日實現「碳中和」，並在2021年實現負碳排放。該企正與全球各地領先的氣候解決方案提供商合作，投資於通過重新造林、再生農業、生物炭和森林保護，抵消或消除碳排放的全球性項目。

目前，安永在全球投資了6個新項目，有助於消除或抵消安永2021財年34%的碳足跡，幫助在全球範圍實現「負碳排放」。

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責任編輯：李智美

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