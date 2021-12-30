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【樓市熱話】租客住村屋 遇上麻煩業主 帶朋友過來玩反被投訴

理財智慧 09:00 2021/12/30

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業主最怕遇上麻煩租客或租霸，但遇上棘手業主隨時未必吸引人承租，最近有網民在討論區發文，指自己遇上一名麻煩業主，他租住的村屋總是被業主挑三嫌四。最近樓主被投訴噪音滋擾，他認為「業主無可能知道此事，因為業主長期留在外國公幹，我懷疑是住在樓下的業主母親向兒子投訴，所以業主找我麻煩。」

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

按圖了解更多，樓主經歷：

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【樓市熱話】父一人住600呎公屋 申請調遷VS綠表抽居屋 兒子面對兩難局面  【下一頁

此貼文一出引來討論，網民覺得樓主只好搬走，「你只好搬走」、「如果你不喜歡可以不續約。」，亦有類似的經歷，「有租盤強調天台可以BBQ，但住在樓下的業主不滿意租客帶其他人上來BBQ。」，另有人建議樓主「租全棟無人理你。」

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

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責任編輯：陳頌潔

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