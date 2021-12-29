【分析】Tesla股價重返1100美元　馬斯克口說減持、持股不跌反增？

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）周二再沽出93.4萬股，價值10.2億美元的Tesla股份，自11月7日以來累計出售約1580萬股，達到其出售計劃的92%，套現約160億美元。

事實上，雖然馬斯克口說減持、出售股票，但自他宣布出售計劃以來，持股實際上有所上升。

截至周二，他已經完全執行所有明年到期的期權，合計買入2280萬股。這代表就算他完成出售約1700萬股，相對發表賣股「公投」前，持股仍是不跌反增。同時，他套現的160億美元，也足夠支付110億美元的稅金，並創下美國最高繳稅紀錄。

總括而言，馬斯克一場假扮減持的「財技」表演，最終令各方受益，包括他的一眾支持者及股東（因最終並沒有減持Tesla）、美國政府（繳交了史上最高稅款）、自己（行使即將到期期權，賣股交稅後還有錢剩；持股不跌反增，加上股價穩定，繼續穩坐全球首富寶座）。

未來Tesla股價如何走，可先密切留意年尾交付量。馬斯克日前表示，年底前將交付大量新車，且看會否帶來驚喜。

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編輯：區嘉俊