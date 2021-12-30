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英國黑膠唱片年銷逾500萬張 打破30年紀錄

環球社會熱點 08:35 2021/12/30

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全球爆發新冠肺炎疫情接近兩年，在嚴格防疫措施之下，民眾留在家中的時間變多，人們生活模亦出現轉變。英國唱片業協會數據指，2021年黑膠唱片銷量超過500萬張，按年增加8%，銷量創30年新高。

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英國唱片業協會 （BPI） 數據指出，2021年黑膠唱片銷量連續14年上升，共售出超過500萬張唱片，亦是自90年代初以來，黑膠唱片銷售最多的一年。受惠於Record Store Day（世界唱片行日）﹑新冠肺炎疫情期間民眾減少外出，以及網上舉行播放唱片活動等帶動銷量；黑膠唱片已佔今年所有專輯銷量的23%。

有望成為今年最暢銷黑膠唱片包括英國歌手Sam Fender專輯《Seventeen Going Under》、英國女歌手Adele的新專輯《30》及瑞典樂團ABBA《Voyage》。

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除了黑膠唱片外，英國亦掀起卡式音樂帶熱潮，銷量已超過19萬盒、較去年增加5分1，銷售創2003年以來新高。其中以美國流行搖滾歌手 Olivia Rodrigo 首張專輯《Sour》銷量最好、與英國歌手Dave的《We're All Alone In This Together》及樂團Queen的《Greatest Hits》並列。

BPI、全英音樂獎（The Brit Awards）和水星音樂獎（The Mercury Prize）執行長泰勒（Geoff Taylor）表示，此刻正是成為樂迷的最好時機，民眾能選擇更多渠道及方式聆聽音樂，包括收藏黑膠唱片、CD 甚至卡帶音樂帶，同時能隨時透過線上串流聆聽超過7,000萬首歌曲，支持新一代音樂創作音樂。

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責任編輯：郭麗明

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