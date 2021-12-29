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【方圓公關人生@iM網欄】私有化尋寶遊戲

名人薈萃 19:30 2021/12/29

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2021年即將過去，回顧港股過去一年的大事及表現，私有化個案是比較受到市場關注，其中華人置業（0127.HK）私有化失敗，市場結論是，大股東想以大折讓價錢私有化是難以得逞，私有化失敗的上市公司形象某程度上受到影響，而小股東在維護自身權益上其實已經相當成熟 。

私有化項目尋寶從來都不容易，去年退市的利豐日前宣布獲全球最大貨櫃航運公司馬士基（Maersk Line）斥資約281億港元收購旗下利豐物流，遠超利豐私有化時估值。不過內地傳媒早已報道，國資注入乃大勢所趨，而利用資本市場進行國企改革有望持續。有指國企改革三年行動，國資委將推動國企在產業鏈及供應鏈及中高端行業領域投資，包括5G、工業互聯網、數據中心、人工智能。

例如早前有外電報道，指金川國際（2362.HK）考慮私有化，母公司金川集團有意計劃將公司於內地重新上市。金川國際是金川集團旗下專門開發海外礦產資源和經營礦產業務的公司，目前在中非銅帶運營三座礦山，以及進行電動車電池必備的有色金屬礦產品貿易。

消息人士指，金川集團正與有其他政府背景的股東談判，並接洽借貸方為未來的收購提供資金幫助，相關談判仍在進行中，並不確定公司會達成交易，而金川集團一名代表拒絕回應報道。追蹤該公司的市場傳聞步伐，彭博今年8月曾報道，中國最大的電動車電池生產商寧德時代（300750.SZ），考慮以超過市價1.5倍收購金川國際一成股權，惟相關入股消息當時遭到寧德時代否認。金川國際其後披露，曾與數名獨立第三方在日常商業溝通交流時，談及配售公司新股的可能性，但議題僅屬「非常初步階段」；其後報道又指一名公司的大股東建議把公司私有化，公司也作出否認。

港股表現一般，未必是個股私有化的催化劑，但私有化項目可能仍然是股民趨之若鶩的尋寶遊戲。

作者_周子龍簡介：         

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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