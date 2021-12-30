哈利波特20周年特輯 羅琳只剩資料畫面

電影《哈利波特》將於周六（1月1日）推出特別拍攝節目，慶祝電影上映20周年。早前有消息指，《哈利波特》系列小說作者羅琳因被指歧視跨性別人士，串流影音服務HBO Max不會安排羅琳在電影特輯中出現。但今日有媒體報道指，《哈利波特》一眾演員在特輯討論中不斷提及羅琳。

哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐 【下一頁】

英國媒體《獨立報》報道指，羅琳（JK Rowling）的名字在「哈利」、「金妮」及「海格」於特輯中的討論中不斷被提及。特輯展示的記錄片段中，亦包含羅琳在2019年時透露「哈利」演員選角的艱辛片段，但羅琳不會在任何新拍攝的場景中現身。

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據報「金妮」在特輯中表示，很多人喜愛羅琳的作品，而「哈利」回應指，當時民眾普遍認為「閱讀已死」，但羅琳的作品輕易就推翻論點。「海格」亦在特輯中表示讚同，指自己欽佩羅琳的其中1個原因，正是她承成功令數百萬人開始閱讀，從中意識到寫作的力量。

哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年 【下一頁】

現年56歲的羅琳去年6月曾在社交平台Twitter上質疑「有月經的人」一詞，引來跨性別人士大量批評。她在去年9月時以筆名出版作品《Troubled Blood》中，描述1名連環殺手透過打扮成女性方式，殺害多名男性後，再陷入跨性別議題爭議。

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當時一眾《哈利波特》演員，包括「哈利」、「榮恩」及「妙麗」曾就此作出批評。外界一直認為，羅琳將因此被禁止在《哈利波特》特輯中出現。

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責任編輯：李俊儀