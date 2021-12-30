  • 16°C
香港時間 : 20211230日 (四) 08:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

哈利波特20周年特輯 羅琳只剩資料畫面

環球社會熱點 08:05 2021/12/30

分享：

電影《哈利波特》將於周六（1月1日）推出特別拍攝節目，慶祝電影上映20周年。早前有消息指，《哈利波特》系列小說作者羅琳因被指歧視跨性別人士，串流影音服務HBO Max不會安排羅琳在電影特輯中出現。但今日有媒體報道指，《哈利波特》一眾演員在特輯討論中不斷提及羅琳。

哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐  【下一頁】

英國媒體《獨立報》報道指，羅琳（JK Rowling）的名字在「哈利」、「金妮」及「海格」於特輯中的討論中不斷被提及。特輯展示的記錄片段中，亦包含羅琳在2019年時透露「哈利」演員選角的艱辛片段，但羅琳不會在任何新拍攝的場景中現身。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

據報「金妮」在特輯中表示，很多人喜愛羅琳的作品，而「哈利」回應指，當時民眾普遍認為「閱讀已死」，但羅琳的作品輕易就推翻論點。「海格」亦在特輯中表示讚同，指自己欽佩羅琳的其中1個原因，正是她承成功令數百萬人開始閱讀，從中意識到寫作的力量。

哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年 【下一頁】

現年56歲的羅琳去年6月曾在社交平台Twitter上質疑「有月經的人」一詞，引來跨性別人士大量批評。她在去年9月時以筆名出版作品《Troubled Blood》中，描述1名連環殺手透過打扮成女性方式，殺害多名男性後，再陷入跨性別議題爭議。

    點擊圖片放大
    +22
    +21

當時一眾《哈利波特》演員，包括「哈利」、「榮恩」及「妙麗」曾就此作出批評。外界一直認為，羅琳將因此被禁止在《哈利波特》特輯中出現。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

相關文章

哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐
2021/12/22
哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
2021/11/18
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
2021/04/12
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園
2020/08/31
東京豐島園結束94年營運 改建成哈利波特主題樂園
Pokémon GO班底新作 哈利波特AR遊戲上架 組隊打催狂魔
2019/06/21
Pokémon GO班底新作 哈利波特AR遊戲上架 組隊打催狂魔

你可能感興趣

哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐
09:05 2021/12/22
哈利波特演員重回場景憶經典 20周年特輯預告片出爐
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
09:05 2021/11/18
哈利波特演員時隔10年重聚 拍特輯賀電影上映20周年
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
18:53 2021/04/12
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
電影 演員 歧視 英國 HBO Max HBO 閱讀

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日本皇室】佳子公主27歲生日 宮內廳發美照祝賀
【日本皇室】佳子公主27歲生日 宮內廳發美照祝賀
【Omicron變種】世衛警告醫療系統或不堪負荷 南非病例下降
【Omicron變種】世衛警告醫療系統或不堪負荷 南非病例下降
2021年IG十大最多人like照片 僅一相非球星明星 (多圖)
2021年IG十大最多人like照片 僅一相非球星明星 (多圖)
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
【美國疫情】增逾51萬確診創新高 Omicron成主流
【英國疫情】英格蘭聖誕周逾500名未成年人染疫入院
【英國疫情】英格蘭聖誕周逾500名未成年人染疫入院
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月30日 時間08:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款