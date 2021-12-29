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【新股IPO】商湯20明日掛牌暗盤微跌 公開發售超購4.18倍 一手中籤率60%

股樓投資 19:10 2021/12/29

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商湯集團（新上市編號：00020）將於明日（30日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，商湯暗盤先微升後跌，暗盤收市報3.83元，跌0.5%，一手帳面蝕20元。商湯公開發售部分錄得超額認購約4.18倍，國際發售項部分亦已獲超購約0.5倍。該股是次以招股下限3.85元定價，其招股價範圍介乎3.85至3.99元，每手1000股，一手中籤率60%，認購兩手即穩獲一手；聯席保薦人為中金、海通國際及滙豐。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

該股是次上市只引入了9名基石投贠者，包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港及上海人工智能產業股權投資基金等，合共認購10.33億股公司股份，佔緊隨全球發售完成後的股本約3.1%。

延伸閱讀：瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選

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商湯上次集資所得，其中約60%將用於增強公司的研發能力；15%用於投資新興商業機會，以及提高公司產品及服務在國內外各垂直行業及企業層面的採用率及滲透率；15%用於尋求戰略投資及收購機會，以實行公司產品及服務開發以及行業滲透的長期發展策略，並培養公司充滿活力的人工智能生態系統，以進一步擴大其在業界的影響力；10%用作營運資金及一般企業用途。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

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記者：張以正

商湯科技（00020） IPO 港股

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