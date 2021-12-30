【元宇宙】Epic Games：活動演出藉元宇宙　開拓新穎娛樂

▲ Epic Games邀請多位音樂人，在遊戲內舉行現場音樂節目。

遊戲業領先開發元宇宙技術，其他類型的公司如何可參與其中？遊戲廠商Epic Games分享，多個行業都可以發揮創意，將業務與元宇宙平台結合，例如活動演出與銷售品牌，都有望藉綫上創意開拓新型業務。

Epic Games近年以射擊遊戲《要塞英雄（Fortnite）》風靡全球玩家，在射擊元素之外，吸引玩家的原因亦包括遊戲的多變性與社交互動功能。疫情期間，不少玩家就選擇經遊戲平台與朋友維持日常連繫。與此同時，該企亦透過商業合作，以及開放創作引擎等，讓更多開發者運用遊戲平台與3D引擎，展示創意。

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Epic Games行業經理Bernt Johannessen出席早前的設計營商周活動時分享，元宇宙作為實時3D介面，讓用戶可在其上進行創作與分享，社交功能將特別備受重視。他其後接受訪問時介紹，該企已與不少合作夥伴探討元宇宙的應用潛力，例如音樂人與活動舉辦者的演出活動移師遊戲內進行，實現新形式的演出。

▲ 已有不少品牌瞄準在遊戲世界內進行廣告推廣的潛力，或會成為商業機構售賣虛擬物品的基礎。（Epic Games官網圖片）

他續解釋，外界不少人認為元宇宙就等同以虛擬實境等技術提供沉浸體驗，但該企則認為以上是其中一個方向。即使不涉VR、AR技術，運用電腦屏幕亦可提供沉浸參與感。演出者以至技術提供者更應考慮社交元素的體驗，如參考遊戲娛樂，音樂演出者亦可置身綫上世界自由活動，並與其他觀眾互動，這些新意正是綫上活動比傳統演出更具特色：

不單止是將活動搬至綫上，而是要在建立新的活動模式，才會有力吸引人們會持續回到平台。

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不少品牌已着手研究如何運用元宇宙進行推廣，他以汽車為例子，元宇宙技術可讓車廠更具體展現汽車客製化選項的差別，讓顧客落實前慢慢比較，效果遠勝僅提供平面圖像，亦能突破出廠時間與庫存等物理限制：

汽車品牌已開始發揮創意，除了在遊戲世界呈現汽車，也有品牌運用實體店空間，特設一個大屏幕，展示實體尺寸汽車的3D圖樣，顧客亦可模擬打開車門觀摩車內細節。

他續指，正因虛擬空間有很多可能性，總有一天品牌會在虛擬世界售賣產品，並可在跨越不同的元宇宙世界享用，而這需要跨元宇宙的共通標準，相信將是未來開發者的重大議題。他認為，今天一部分技術，例如基於區塊鏈的NFT，已有潛力進行數碼資產管理權追蹤，日後再發展出跨環境的資產擁有權互認，物品可望在不同世界通行。

記者：周俊霖

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