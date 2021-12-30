【職場熱話】公司規定放勞工假 新同事誤踏地雷 聖誕節放假變曠工 HR決酌情處理「扣大假」

有些大型公司放「銀行假」，但一些規模較小的公司只放「勞工假」，最近有網民在討論區發文，指自己的公司一直放「勞工假」，即每年12天的法定假日，可是有一名新同事沒有留意12月27號不是「勞工假」，當天沒有回去辦公室。昨天（28號）新同事回去辦公室，人事部（HR）決定酌情處理她的「大意」，但她覺得既無辜又委屈。有見及此，樓主詢問：「『勞工假』何時跟上『銀行假』？」

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【職場熱話】 新人入職1日 聖誕派對抽中3萬元大獎 1星期後辭職 老闆要求歸還否則扣人工 【下一頁】

此貼文一出引來討論，網民覺得新同事忘記上班就算，仍有這麼多要求，「你同事忘記上班，還有這麼多要求？」、「如果我是她27號扮生病就算。」、「HR扣你大假，幫忙補獲又不肯」、「巨嬰想拿好處，1月1號上班，以為可以輕鬆收工？」

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責任編輯：陳頌潔