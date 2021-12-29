【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控

隨著人工智能（AI）出現，不少言論指，AI或會取代人類。日前，中國內地的研究人員更研發了首個AI檢察官，AI檢察官可以根據口頭描述，針對案件罪行進行起訴。該研發團隊稱，其準確率超過97%，甚至可在審訊過程中代替真人決策。

根據《南華早報》報道，該AI檢察官由中國最繁忙的地區檢察院，上海浦東人民檢察院所製造和測試。該團隊首席科學家、中國科學院大數據與知識管理實驗室主任石勇指，研究目的是減輕檢察官的日常工作量，讓他們能專注處理更困難的案件。

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過往AI技術未能參與判決

事實上，德國等國家現時亦有使用圖像識別、數碼取證等AI技術來提高案件處理的速度及準確度，一些國家更使用了一種名爲「System 206」 的AI工具來評估證據的可信性，逮捕條件以及嫌疑人對公眾的危險程度。惟這些AI工具的作用有限，它們並不會參與提出指控及判決的決策過程。

要參與指控及判決等更複雜的任務，AI工具還需要具有識別和刪除與案件無關的内容，提取有用的訊息並把複雜的語言轉換成AI可以理解的程式。

而這個由石勇帶領研發的AI檢察官可以在桌上電腦上運作，並可根據每個嫌疑人產生的案例中提出的1,000個特徵去進行檢控。據悉，該AI檢察官由2015年至2020年間，運用了超過17,000個案例作訓練，現時能夠識別及起訴上海最常見的八種犯罪行爲，包括：信用卡欺詐、經營賭博、危險駕駛、故意傷害、妨礙公務、盜竊、欺詐和尋釁滋事。

目前中國政府的部門均使用AI來提高效率、減少腐敗和加強控制，中國法院則使用AI來幫助法官處理案件檔案並作出是否接受上訴等決定。而大多數中國監獄還採用AI技術來追踪囚犯的身心狀態，以減少暴力。

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存誤判機率 美提出刑事鑑識演算法

然而，報道又指，這AI檢察官亦引起了不少隱憂。據廣州市的一名檢察官表示，雖然AI檢察官的準確率高達97%，但仍有出錯的可能性。舉例指，在2017年的哥倫比亞法院案件，案中被告因爲法庭呈交了由AI錯誤編程的證據而差點被誤判。

再者，AI參與決策有可能會影響人類檢察官的自主權，亦有大多數檢察官表示不希望AI干預法律判決。

為了幫助解決由AI引致的相關問題，美國眾議員在今年年初重新提出了刑事鑑識演算法草案，目的是確保刑事案件中被告的公民權利受到保護，並且確保法庭的人工智能工具能好好運用。

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責任編輯：吳嘉雯