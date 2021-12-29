  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (三) 19:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人工智能】中國新研發AI檢察官　根據口頭描述提出指控

科技 18:35 2021/12/29

分享：

隨著人工智能（AI）出現，不少言論指，AI或會取代人類。日前，中國內地的研究人員更研發了首個AI檢察官，AI檢察官可以根據口頭描述，針對案件罪行進行起訴。該研發團隊稱，其準確率超過97%，甚至可在審訊過程中代替真人決策。

根據《南華早報》報道，該AI檢察官由中國最繁忙的地區檢察院，上海浦東人民檢察院所製造和測試。該團隊首席科學家、中國科學院大數據與知識管理實驗室主任石勇指，研究目的是減輕檢察官的日常工作量，讓他們能專注處理更困難的案件。

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

過往AI技術未能參與判決

事實上，德國等國家現時亦有使用圖像識別、數碼取證等AI技術來提高案件處理的速度及準確度，一些國家更使用了一種名爲「System 206」 的AI工具來評估證據的可信性，逮捕條件以及嫌疑人對公眾的危險程度。惟這些AI工具的作用有限，它們並不會參與提出指控及判決的決策過程。

要參與指控及判決等更複雜的任務，AI工具還需要具有識別和刪除與案件無關的内容，提取有用的訊息並把複雜的語言轉換成AI可以理解的程式。

而這個由石勇帶領研發的AI檢察官可以在桌上電腦上運作，並可根據每個嫌疑人產生的案例中提出的1,000個特徵去進行檢控。據悉，該AI檢察官由2015年至2020年間，運用了超過17,000個案例作訓練，現時能夠識別及起訴上海最常見的八種犯罪行爲，包括：信用卡欺詐、經營賭博、危險駕駛、故意傷害、妨礙公務、盜竊、欺詐和尋釁滋事。

目前中國政府的部門均使用AI來提高效率、減少腐敗和加強控制，中國法院則使用AI來幫助法官處理案件檔案並作出是否接受上訴等決定。而大多數中國監獄還採用AI技術來追踪囚犯的身心狀態，以減少暴力。

【元宇宙返工】南韓公開元宇宙都市面貌　結合區塊鏈生態系統

存誤判機率 美提出刑事鑑識演算法

然而，報道又指，這AI檢察官亦引起了不少隱憂。據廣州市的一名檢察官表示，雖然AI檢察官的準確率高達97%，但仍有出錯的可能性。舉例指，在2017年的哥倫比亞法院案件，案中被告因爲法庭呈交了由AI錯誤編程的證據而差點被誤判。

再者，AI參與決策有可能會影響人類檢察官的自主權，亦有大多數檢察官表示不希望AI干預法律判決。

為了幫助解決由AI引致的相關問題，美國眾議員在今年年初重新提出了刑事鑑識演算法草案，目的是確保刑事案件中被告的公民權利受到保護，並且確保法庭的人工智能工具能好好運用。

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象

責任編輯：吳嘉雯

相關文章

【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
今日
【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
【創業比賽】支持青年人創業 「創業菁英@前海」選出12隊創業隊伍
2021/12/28
【創業比賽】支持青年人創業 「創業菁英@前海」選出12隊創業隊伍
【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩
今日
【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
今日
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機

你可能感興趣

【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
今日 10:00
【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
【創業比賽】支持青年人創業 「創業菁英@前海」選出12隊創業隊伍
19:29 2021/12/28
【創業比賽】支持青年人創業 「創業菁英@前海」選出12隊創業隊伍
【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩
今日 15:00
【微軟瀏覽器】Edge增加遊戲欄目　方便用家搜尋遊玩
上海 罪行 創新科技及應用 人工智能 中國

上一篇文章

【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目

下一篇文章

【網絡安全】密碼管理工具疑遭黑客入侵　LastPass：未有成功入侵跡象
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
【新年禮物】日本買iPhone　蘋果即送虎年特製版AirTag
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米新品】小米Watch S1攻商務市場　同場加推第三代降噪耳機
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【小米發布會】小米12系列正式登場　雷軍：為求與蘋果競爭
【搜尋引擎大戰】DuckDuckGo搜尋率飆升　將挑戰Google霸主地位？
【搜尋引擎大戰】DuckDuckGo搜尋率飆升　將挑戰Google霸主地位？
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
【蘋果動向】告別「瀏海時代」？　傳iPhone 14將用打孔屏幕設計
【Wi-Fi 7】聯發科預告明年初將推出Wi-Fi 7　網速料比Wi-Fi 6快3倍
【Wi-Fi 7】聯發科預告明年初將推出Wi-Fi 7　網速料比Wi-Fi 6快3倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款