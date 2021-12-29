The YOHO Hub周日推209伙次輪銷售　新地︰部分單位提價1%

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub，早於上周日（26日）進行首輪銷售，沽出約八成可售單位，發展商隨即加推項目價單第4號應市，並宣布將於周日（1月2日）再進行次輪銷售，涉及209伙。

【新盤情報】The YOHO Hub首輪售逾八成 新地原價加推145伙應市 折實平均呎價21261元【下一頁】

The YOHO Hub四房示範單位

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清【下一頁】

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub銷售安排第2號，涉及209伙，當中204伙以價單形式推出，包括39伙一房、80伙兩房單位、72伙三房及18伙四房單位，另外有5伙位於第3座的「至尊4房」單位將招標推出。他續指，項目次輪推售共設兩個賣樓時段，其中A組買家須購入最少1伙實用面積為600平方呎或以上的指定單位，B組買家可購入1至2伙單位。項目將於周六（1月1日）下午四時正截票。

新地副董事總經理雷霆指，The YOHO Hub價單第1A號經修改後，部份單位的定價輕微上調1%，將會於次輪銷售中推出。明年推盤部署方面，他指出，集團擬於明年第一季推售北角「海璇II」、中環「Prince Central」、天水圍「Wetland Seasons Bay」第三期、大埔白石角項目及屯門兆康項目，有機會於農曆新年假期後「雙盤齊發」。

同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機