  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (三) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

The YOHO Hub周日推209伙次輪銷售　新地︰部分單位提價1%

股樓投資 18:24 2021/12/29

分享：

由新地及港鐵合作發展的元朗站上蓋The YOHO Hub，早於上周日（26日）進行首輪銷售，沽出約八成可售單位，發展商隨即加推項目價單第4號應市，並宣布將於周日（1月2日）再進行次輪銷售，涉及209伙。

【新盤情報】The YOHO Hub首輪售逾八成 新地原價加推145伙應市 折實平均呎價21261元【下一頁

The YOHO Hub四房示範單位

    點擊圖片放大
    +20
    +19

【新盤懶人包】The YOHO Hub價單、示範單位、戶型一文看清【下一頁

新地代理總經理陳漢麟表示，The YOHO Hub銷售安排第2號，涉及209伙，當中204伙以價單形式推出，包括39伙一房、80伙兩房單位、72伙三房及18伙四房單位，另外有5伙位於第3座的「至尊4房」單位將招標推出。他續指，項目次輪推售共設兩個賣樓時段，其中A組買家須購入最少1伙實用面積為600平方呎或以上的指定單位，B組買家可購入1至2伙單位。項目將於周六（1月1日）下午四時正截票。

新地副董事總經理雷霆指，The YOHO Hub價單第1A號經修改後，部份單位的定價輕微上調1%，將會於次輪銷售中推出。明年推盤部署方面，他指出，集團擬於明年第一季推售北角「海璇II」、中環「Prince Central」、天水圍「Wetland Seasons Bay」第三期、大埔白石角項目及屯門兆康項目，有機會於農曆新年假期後「雙盤齊發」。

同場加映︰【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 The YOHO Hub 元朗 新地 港鐵

上一篇文章

【公屋裝修】一家三口喜派新公屋 26萬裝修330呎單位 2眼鏡房谷大客廳 延伸地台方便湊孫享天倫樂

下一篇文章

【開拓藥業 9939】開拓藥業暴瀉後逆市反彈 傑富瑞大削目標價9成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變
【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款