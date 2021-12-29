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【美股焦點】馬斯克再拋售Tesla股份　更接近10%賣股目標

股樓投資 19:16 2021/12/29

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Tesla（TSLA）行政總裁Elon Musk近日又拋售其持有的Tesla股票，共套現10.2億美元，此舉使他更接近其出售10%的Tesla持股的目標。

據美國證券交易委員會（SEC）周二（28日）公佈的文件顯示，馬斯克共出售約93.4萬股股份，套現近10.2億美元。另外，亦以6.24美元行使期權買入逾155萬股，價值近970萬美元。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

自Elon Musk 11月初在Twitter詢問網民應否出售股份後，他一共已拋售1560萬股，價值約164億美元，距離他承諾賣出的10%股票，即約1,700萬股，只剩一小段距離。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續　分析師推介13隻平價美股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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