【美股焦點】馬斯克再拋售Tesla股份　更接近10%賣股目標

Tesla（TSLA）行政總裁Elon Musk近日又拋售其持有的Tesla股票，共套現10.2億美元，此舉使他更接近其出售10%的Tesla持股的目標。

據美國證券交易委員會（SEC）周二（28日）公佈的文件顯示，馬斯克共出售約93.4萬股股份，套現近10.2億美元。另外，亦以6.24美元行使期權買入逾155萬股，價值近970萬美元。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

自Elon Musk 11月初在Twitter詢問網民應否出售股份後，他一共已拋售1560萬股，價值約164億美元，距離他承諾賣出的10%股票，即約1,700萬股，只剩一小段距離。

【延伸閱讀】全球晶片荒持續 分析師推介13隻平價美股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠