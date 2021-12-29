【開拓藥業 9939】開拓藥業暴瀉後逆市反彈 傑富瑞大削目標價9成

開拓藥業（09939）公布治療新冠藥品中期表現不佳，未達到統計學顯著性，拖累股價昨日（28日）急挫七成，市值單日蒸發達123億元。股價今日（29日）見反彈，曾升逾一成，高見14.84元，其後升幅收窄，收報13.86元，升3.4%，成交額2.5億元。

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有大行下調開拓藥業投資評級，其中傑富瑞將其原來「買入」降至「持有」，目標價由141元大降至15元。該行指，開拓藥業將尋求批准修改協議，以繼續招募高風險患者，而公司目前持有現金/等價物約12億人民幣（相當於每股3.7元），迄今已在3項試驗上支出約2,400萬美元，估計住院中期分析預計將在明年第二季至第三季進行。

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記者：郭秀慧