  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (三) 18:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開拓藥業 9939】開拓藥業暴瀉後逆市反彈 傑富瑞大削目標價9成

股樓投資 18:22 2021/12/29

分享：

開拓藥業（09939）公布治療新冠藥品中期表現不佳，未達到統計學顯著性，拖累股價昨日（28日）急挫七成，市值單日蒸發達123億元。股價今日（29日）見反彈，曾升逾一成，高見14.84元，其後升幅收窄，收報13.86元，升3.4%，成交額2.5億元。

【比亞迪 1211】 南韓雙龍汽車攜手比亞迪 合作研發動力電池【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有大行下調開拓藥業投資評級，其中傑富瑞將其原來「買入」降至「持有」，目標價由141元大降至15元。該行指，開拓藥業將尋求批准修改協議，以繼續招募高風險患者，而公司目前持有現金/等價物約12億人民幣（相當於每股3.7元），迄今已在3項試驗上支出約2,400萬美元，估計住院中期分析預計將在明年第二季至第三季進行。

同場加映﹕【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開拓藥業－B（09939） 港股 買入 目標價

上一篇文章

The YOHO Hub周日推209伙次輪銷售　新地︰部分單位提價1%

下一篇文章

【職場熱話】新入職畢業生被老員工欺負 不足一年便辭職 事後強勢回歸揭驚人身份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變
【巴士加價】九巴聯營過海綫2日起加價3.2% 　「九巴月票」票價不變
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款