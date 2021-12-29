【供應鏈危機】大摩料供應鏈問題明年上半年解決　點名多隻區域贏家　蘋果、NVIDIA等上榜

▲ 大摩料供應鏈問題明年上半年解決 點名多隻區域贏家 蘋果、NVIDIA等上榜

摩根士丹利表示，大部份嚴重的供應鏈中斷已經在緩解，在基本情況下，預期在2022年上半年完全解決。不過，大摩提醒，目前供應鏈仍然脆弱，尤其是全球正在評估變種病毒Omicron的風險。然而，由於採購的憂慮下，訂單急增，推高了訂單積壓，令短期逆風高於預期，同時，物流的成本會繼續顯著更高，並於2022年持續。

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大摩對科技硬件企業較為審慎，因積壓訂單水平較高，且需求回復正常的能見度有限。該行較為偏好與車及工業相關的半導體企業。

不過，大摩指，部份企業可在供應鏈問題上成為區域贏家。該行指，該等公司確實在2020及2021年面對全球供應鏈挑戰，但其也顯示出更強勁的盈利趨勢，並顯著優於MSCI ACWI全球股票基準。

區域贏家 範疇 企業名稱 科技硬件 蘋果、HP、Cisco、聯想 （00992） 、富士通、日立 半導體 三星、 Intel、NVIDIA、英飛凌 汽車及零部件 Volkswagen、Ford、Daimler， 通用汽車、BMW、塔塔汽車， Renault、現代汽車、Continental AG 軟件 微軟、IBM、Dell、SAP 保險 巴郡 消費 Sony、Panasonic、LG 零售 Amazon 資本物品 Volvo AB， Siemens

大摩亦有列出供應鏈瓶頸壓力最大的公司，相關企業較依賴勞動力投入，又指出要遠離較受到地緣政治及勞動力的企業。當中包括比亞迪電子 （00285） 、魯門特姆控股、德州儀器及英飛凌等。

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