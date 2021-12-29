【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權

內地推進反壟斷監管，科網巨頭阿里巴巴(09988)繼早前重組旗下業務後，再傳出計劃出售資產以回應監管要求。外電報道，阿里正和上海國營機構文化廣播影視集團洽談，有意向對方出售目前持有，近期於本港上市的社交平台微博(09898)約三成股權。消息指，雙方磋商仍在初期階段，交易最終是否落實尚存在不確定性。阿里周三收報110.6元，跌2.5%。

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至於微博，周三則收報228.4元，跌1.5%。現時阿里持微博約29.6%股權，以微博收市價計算，市值約158億元。阿里巴巴、微博及文化廣播影視集團俱未有回應交易傳聞。

今年上半年，市場已傳出阿里由於擁有龐大的媒體相關資產，為監管當局所關注，因而要求對方剝離媒體項目。除了微博，阿里投資的媒體亦包括《南華早報》、《第一財經》和光線傳媒（深：300251）等。

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