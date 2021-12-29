【京東 9618】 京東延長回購計劃 擴大規模至30億美元 另發行20億美元綠色貸款融資

京東集團（09618）公布，董事會已批准修改於去年3月採納的現有股份回購計劃，據此，股份回購計劃由20億美元增至30億美元，並延長至2024年3月17日。加碼回購消息未有刺激京東股價，一度跌2.4%，低見254.6元，收報255.2元，仍跌2.1%，成交額14.4億元。

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另外，京東亦宣布為期5年的20億美元無抵押定期及循環貸款融資，為公司首筆綠色貸款融資，其定期及循環貸款按LIBOR增加85個基點計息。公司擬將這筆貸款融資的所得款項，用於一個或多個新的或現有綠色專案，以及一般公司用途。該筆貸款融資仍須向中國相關監管機構進行最終登記備案。

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記者：郭秀慧