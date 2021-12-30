【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點

很多公司有開會文化，原本是想了解員工的工作進度，但有些老闆一天到晚要求下屬匯報進度，連累下屬的工作效率，最近有網民在討論區分享，指自己上週五（24號）上班8小時，連續5小時都在開會，最後她在晚上6點才正式工作，直至晚上12點才離開，令她禁不住問：「有沒有公司是這樣？」

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此貼文一出引來討論，網民認為不停開會很瘋狂，「癲喎！全日開會」、「公司真瘋狂，平安夜在公司過。 」，亦有類似的經歷，「我都試過，上班9點30，會議不斷開直到6點30，中間只有幾分鐘去洗手間。」

另外，有網民一語中的指出重點，「公司有些人就是這樣，透過開會來表現自己，讓其他人覺得他有做事，實際甚麼都沒有做。」、「公司有些人開會時，說一些無關痛癢的事情，浪費很多時間！」

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責任編輯：陳頌潔