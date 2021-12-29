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【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億　國企上海文廣集團或接手

股市 18:00 2021/12/29

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億　國企上海文廣集團或接手

內地出手推動互聯網反壟斷浪潮，據報再有大型科企計劃退出成熟投資項目。有外電指，電商巨頭阿里巴巴 （09988） 計劃出售內地社交平台微博 （09898） 約3成股權，報道指，阿里巴巴正與國企上海文化廣播影視集團就潛在出售事項進行磋商，目前出售微博一事尚處於初期階段，不確定會否達成交易。翻查資料，阿里持有微博約29.6%，以今日微博收市價228.4元計，阿里的微博持股貨值約158.6億元。

【ET開市直擊】港股長假後復市 美團、快手合作有啟示？【按此即睇】 

一文睇清騰訊20大上市公司股權投資　京東以外那隻股份價值最高？ 騰訊股東可獲分幾多錢？（附表），看【下一頁】

報道指，阿里巴巴、微博、上海文化廣播影視集團及上海市政府均未有正面回應。報道指，阿里過去投資龐大的媒體資產組合，當中包括報紙、電視製作公司、社交媒體和廣告資產等，早前有報道指，當局擔心阿里巴巴對公眾輿論的影響，希望阿里巴巴出售部分股份。

上海文化廣播影視集團作為內地最大的國有媒體和文化集團之一，故上海文化廣播影視集團獲得當局批准收購的機會較私人機構較高，據公司網站顯示，上海文化廣播影視集團營運上海廣播電視台，同時為東方明珠集團的控股股東，並擁有上海迪士尼度假區約 20% 股份。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備*【按此即睇】  

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記者：李哲毅

港股 微博－SW（09898） 阿里巴巴－SW（09988）

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