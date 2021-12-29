▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億 國企上海文廣集團或接手

內地出手推動互聯網反壟斷浪潮，據報再有大型科企計劃退出成熟投資項目。有外電指，電商巨頭阿里巴巴 （09988） 計劃出售內地社交平台微博 （09898） 約3成股權，報道指，阿里巴巴正與國企上海文化廣播影視集團就潛在出售事項進行磋商，目前出售微博一事尚處於初期階段，不確定會否達成交易。翻查資料，阿里持有微博約29.6%，以今日微博收市價228.4元計，阿里的微博持股貨值約158.6億元。

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報道指，阿里巴巴、微博、上海文化廣播影視集團及上海市政府均未有正面回應。報道指，阿里過去投資龐大的媒體資產組合，當中包括報紙、電視製作公司、社交媒體和廣告資產等，早前有報道指，當局擔心阿里巴巴對公眾輿論的影響，希望阿里巴巴出售部分股份。

上海文化廣播影視集團作為內地最大的國有媒體和文化集團之一，故上海文化廣播影視集團獲得當局批准收購的機會較私人機構較高，據公司網站顯示，上海文化廣播影視集團營運上海廣播電視台，同時為東方明珠集團的控股股東，並擁有上海迪士尼度假區約 20% 股份。

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記者：李哲毅