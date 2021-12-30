【阿里巴巴9988】阿里巴巴股價曾穿110元　擬出售逾百億微博持股、或由國企接手

▲ 【阿里巴巴9988】阿里巴巴計劃出售微博持股、現值159億 國企上海文廣集團或接手

內地出手推動互聯網反壟斷浪潮，據報再有大型科企計劃退出成熟投資項目。有外電指，阿里巴巴 （09988） 計劃出售內地社交平台微博 （09898） 約3成股權，報道指，阿里巴巴正與國企上海文化廣播影視集團就潛在出售事項進行磋商，目前出售微博一事尚處於初期階段，不確定會否達成交易。阿里巴巴今日股價先升後跌，午報曾跌穿110元，低見109.2元，再創香港上市後新低，最新跌幅收窄至0.5%，暫報110.1元，成交20億元。

翻查資料，阿里持有微博約29.6%，以微博昨日收市價228.4元計，阿里的微博持股貨值逾150億元。

微博最新股價跌1.2%，暫報225.6元。

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報道指，阿里巴巴、微博、上海文化廣播影視集團及上海市政府均未有正面回應。報道指，阿里過去投資龐大的媒體資產組合，當中包括報紙、電視製作公司、社交媒體和廣告資產等，早前有報道指，當局擔心阿里巴巴對公眾輿論的影響，希望阿里巴巴出售部分股份。

上海文化廣播影視集團作為內地最大的國有媒體和文化集團之一，故上海文化廣播影視集團獲得當局批准收購的機會較私人機構較高，據公司網站顯示，上海文化廣播影視集團營運上海廣播電視台，同時為東方明珠集團的控股股東，並擁有上海迪士尼度假區約 20% 股份。

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記者：李哲毅