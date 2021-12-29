英婦因孕未打疫苗感染 產子後昏迷終不治

不少孕婦因擔心影響懷中骨肉，未敢接種新冠肺炎疫苗。英國一名女性因為懷孕不敢接種疫苗，其後發現確診，需要長時間留院治療。待產下兒子後，女子隨即便因確診接受治療而昏迷，最終更因病離世，無法與兒子相處更多。

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30歲的英國女子福肖（Natali Forshaw）因懷孕，遲未接種疫苗，及後更開始出現症狀，卻直至兒子凱萊布（Caleb）於11月3日出生，才獲送院治理。然而，生產後的福肖隨即被發現確診，並獲安排利用藥物人工昏迷，一直留在深切治療部。

英國媒體《曼徹斯特晚報》報稱，人工昏迷是福肖治療一部分，但她的心臟於11月中發現血栓，至12月初時情況更惡化，上周一（20日）甚至出現心臟衰竭。福肖情況此前雖一度好轉，但最終仍無力回天，其家人於周日（26日）公布，福肖已經離世。

福肖母親威爾頓（Bernie Wilton）表示，女兒因懷孕選擇不接種疫苗，曾因女兒心口疼痛帶她就醫，當時發現情況嚴重，隨即送院並誕下凱萊布。但生產後福肖卻已因感染而人工昏迷，威爾頓指女兒甚至未能好好親手照顧兒子超過一周便已撒手人寰。

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責任編輯：吳漢培