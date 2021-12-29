【數碼開箱】埃及木乃伊開箱　揭法老王真面目

▲ 兩名研究人員首次進行「數碼開箱」，運用CT掃描技術，在不會觸碰到其遺體的情況,下，深入了解法老的故事。（法新社資料圖片及Ministry of Tourism and Antiquities官網圖片）

古埃及第十八王朝法老阿蒙霍特普一世（Pharaoh Amenhotep I）木乃伊塵封三千多年後，由考古學家帶領，首次進行「數碼開箱」！據悉，研究人員運用CT掃描技術、配合程式等，更可以在不會觸碰到法老王遺體的情況下，深入了解其真面目及故事。

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據外電報道，Pharaoh Amenhotep I的屍首於1881年在埃及南部勒克索被首次發現，同時是近代唯一未拆封的及完整保留的皇家木乃伊。是次研究中，埃及考古學家Zahi Hawass和開羅大學醫學院放射學教授Sahar Saleem帶領，使X光技術、CT掃描技術，以及先進的電腦軟件程式，以安全、非侵入性的方法，數碼去除Pharaoh Amenhotep I木乃伊的包裹物，過程無須接觸。

根據CT掃描技術和各種數據分析後，顯示Pharaoh Amenhotep I於35歲去世時身體健康，並沒有任何疾病和明顯瘀傷導致他死亡。有趣的是，大多現代王國統治者在被製作成木乃伊時，都會被移除大腦，並將防腐材料和樹脂沉積在頭骨內，惟掃描結果顯示他的大腦在木乃伊製作過程中沒有被移除。

而該木乃伊內部更有30個護身符，身體下方有一條由34顆金珠組成的腰帶。另數據分析，Pharaoh Amenhotep I的外貌與他的父親艾哈邁斯一世（Ahmose I）十分相似。

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責任編輯：文睿