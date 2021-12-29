▲ 【ESG】恒隆地產：昆明恒隆廣場全面採購可再生能源 內地可再生能源使用量升至逾14%

恒隆地產（00101）宣布，其世界級大型綜合商業項目——昆明恒隆廣場已全面使用可再生能源，成為公司首個發展項目及雲南省首個綜合商業項目在業主和租戶營運的年度耗電量方面均實現淨零碳排放，並把恒隆在內地發展項目的可再生能源使用量提升至逾14%，加快公司實踐減少溫室氣體排放目標的進度及協助租戶減少碳排放。

恒隆地產表示，是次採購的可再生能源將透過太陽能及風能每年提供近5.78萬兆瓦時電力，可減少物業每年產生的碳排放量約約4.65萬噸。

恒隆地產副董事長兼可持續發展督導委員會主席陳文博先生表示，是次為昆明恒隆廣場採購100% 可再生能源不僅是恒隆可持續發展旅程中的一個重要里程碑，亦是公司邁向於去年宣布的2030 年可持續發展目標及指標的重要舉措，充分反映公司實踐締造優享生活空間願景的決心，及以響應中央政府在2060 年前實現碳中和的承諾。

昆明恒隆廣場於2019 年開幕，採用最新技術和多項措施以提高能源效益。商場及辦公樓更在2020 年獲美國綠色建築協會頒發「能源及環境設計先鋒獎（LEED）核心及外殼組別」金獎認證。

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