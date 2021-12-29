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【人才管理】回顧商界2021年五大挑戰　人才流失成最大危機

商業 19:28 2021/12/29

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疫情下很多企業亦需要迎合不斷變化的防疫規定，衍生職場5大挑戰。（法新社資料圖片）

今年新冠肺炎疫情繼續在全球肆虐，各大企業亦持續面臨職場挑戰。很多企業亦需要迎合不斷變化的防疫規定，衍生職場5大挑戰。

【職場文化】不只職業婦女從彈性工作受惠　84%在職父親同喜愛彈性上班模式

（一） 留住人才
PwC人力資源總監Micheal Fenlon表示，隨經濟發展急速，市場對於會計等相關人才的需求也相繼增加，惟人才短缺，難以達到穩定發展。Fenlon表示PwC為了保留人才，增加員工的工作選項，如彈性工作。保險公司Cigna更提供簽約獎金。

（二）工作模式大轉變
作為人力資源部門，需要滿足員工對彈性工作的渴求，同時亦要平衡解客戶需求。據悉，有些企業現在主要以A、B輪班制混合工作模式。這不但可以確保工作進度如常，也增加了員工工作的變化，保持新鮮感。

（三）如何保障員工安全
隨新冠肺炎變種病毒不斷肆虐，各個企業不得不持續調整措施以確保員工安全。英國一間金融機構Nationwide面對疫情也只好隨機應變，制訂政策以確保員工健康安全，如求所有員工在辦公室戴口罩並限制會議室內的人數；有部分公司更會為員工提供心理諮詢等服務。

（四）對抗「精神疲勞」
持續的疫情和新的工作模式使人們生活和工作的界限感變得模糊，公司需協助員工取得工作和生活的平衡。美國Citigroup人力資總監Sara Wechter表示，該企提倡使用縮短會議時間等方法，讓員工可以取得工作和生活的平衡。

（五）調整管理風格
疫情令到市場發展多變，不少公司發展和人才管理也需跟隨市場調動。因此，公司團隊需要展示更多的靈活性、敏捷性和同理心。

【管理心得】Mattel迎疫下管理挑戰　藉「玩樂」維繫員工

【員工保障】調查：詢問過去薪酬或涉職場歧視　大部分受訪者料被壓價

責任編輯：文睿

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