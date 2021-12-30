【新股IPO】商湯首掛未潛水　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至304億元

港產人工智能獨角獸商湯集團 （00020） 今日首日掛牌。商湯此前遭美國政府列入黑名單，令商湯集團退款再重啟招股，招股反應未受到影響。雖然商湯昨日暗盤潛水，但公司股價今日表現硬淨，今早曾升23%，高見4.74元。雖然商湯股價升幅其後收窄一半，但也無阻商湯集團創辦人、香港中文大學信息工程學系教授湯曉鷗藉公司上市躋身億萬富豪。

53歲的湯曉鷗早年畢業於麻省理工學院，現時在香港中文大學擔任信息工程系教授，他持有商湯21%的股份。據彭博億萬富豪指數測算，以商湯半日股價升11%計，湯曉鷗持股價值約39億美元（304億港元）。

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商湯也是滴滴（美：DIDI）7月赴紐約IPO引發北京強烈反彈以來，首家境外上市的中國科技獨角獸企業。商湯集團原計劃本月17日掛牌上市，但10日美國財政部將商湯科技列入「中國軍工企業」名單，商湯科技於13日宣布延遲全球發售及上市，最終公司在港交所披露的補充招股章程，對原先的招股章程作出了多處修訂及補充後重啟IPO。

商湯重啟IPO後，基石投資者的認購規模從4.5億美元增至5.12億美元，其中包括上海徐匯資本投資，但散戶表現謹慎，香港公開發售部份僅錄得超額認購4.18倍，一手1000股，中籤率60%，認購兩手穩中一手。

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