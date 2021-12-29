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【新股IPO】商湯掛牌在即　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至逾265億元

新股IPO 17:34 2021/12/29

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【新股IPO】商湯掛牌在即　創辦人中大教授湯曉鷗身家暴漲至逾265億元

港產人工智能獨角獸商湯集團 （00020） 此前遭美國政府列入黑名單，令商湯集團退款再重啟招股，終於在周四（30日）香港掛牌。雖然商湯集團以招股價下限定價，但商湯集團創辦人、香港中文大學信息工程學系教授湯曉鷗仍能藉公司上市躋身億萬富豪。

53歲的湯曉鷗早年畢業於麻省理工學院，現時在香港中文大學擔任信息工程系教授，他持有商湯21%的股份。據彭博億萬富豪指數測算，其持股價值34億美元（265.2億港元）。商湯集團定於12月30日上市，市值超過160億美元。

三新股今晚暗盤　泉峰控股2285早段升一成、商湯0020現微跌1%【下一頁】

*重溫《ET開市直擊》-唐牛為你分析港股形勢及投資部署*

【按此-附time code】

 

商湯也是滴滴（美：DIDI）7月赴紐約IPO引發北京強烈反彈以來，首家境外上市的中國科技獨角獸企業。商湯集團原計劃本月17日掛牌上市，但10日美國財政部將商湯科技列入「中國軍工企業」名單，商湯科技於13日宣布延遲全球發售及上市，最終公司在港交所披露的補充招股章程，對原先的招股章程作出了多處修訂及補充後重啟IPO。

商湯重啟IPO後，基石投資者的認購規模從4.5億美元增至5.12億美元，其中包括上海徐匯資本投資，但散戶表現謹慎，香港公開發售部份僅錄得超額認購4.18倍，一手1000股，中籤率60%，認購兩手穩中一手。

相關文章：【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）

【新股IPO】商湯集團0020據報3.85元下限定價　集資58億元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

港股 商湯科技（00020） 人工智能 香港中文大學 香港 IPO

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