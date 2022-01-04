▲ 【商湯20】知識帶來財富？ 商湯創辦人、中大教授湯曉鷗身家曾漲至850億元

港產人工智能獨角獸商湯集團 （00020） 上周四（12月30）掛牌，上市次日起股價發力大升，今早市值最多升至3000億元以上，更勝傳統地產股。商湯集團12月首次招股時遭美國政府列入黑名單，令商湯集團退款再重啟招股，招股反應亦受到影響。不過，商湯集團上市後反應大勝近期新股，商湯集團創辦人、香港中文大學信息工程學系教授湯曉鷗藉公司上市躋身億萬富豪，持股價值高位達853億元。

53歲的湯曉鷗早年畢業於麻省理工學院，現時在香港中文大學擔任信息工程系教授。據商湯集團招股書，湯曉鷗持有「同股不同權」的A類股份69.06億股、「同股同權」的B類股份18.9億股，合佔相當於商湯總股本26.4%。

以商湯周二即市高位9.7元，湯曉鷗持股價值達853億元。

商湯今早曾升兩成後轉弱，至上午11時，商湯一度倒跌，最新再反彈升7%，暫報8.29元，成交19億元。

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商湯集團是滴滴（美：DIDI）7月赴紐約IPO引發北京強烈反彈以來，首家境外上市的中國科技獨角獸企業。商湯集團原計劃本月17日掛牌上市，但10日美國財政部將商湯科技列入「中國軍工企業」名單，商湯科技於13日宣布延遲全球發售及上市，最終公司在港交所披露的補充招股章程，對原先的招股章程作出了多處修訂及補充後重啟IPO。

商湯重啟IPO後，基石投資者的認購規模從4.5億美元增至5.12億美元，其中包括上海徐匯資本投資，但散戶表現謹慎，香港公開發售部份僅錄得超額認購4.18倍，一手1000股，中籤率60%，認購兩手穩中一手。

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