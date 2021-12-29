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【香港樓市】金管局建議二手物業買賣　不經律師樓過數

宏觀解讀 17:26 2021/12/29

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【香港樓市】金管局建議二手物業買賣　不經律師樓過數

去年底有律師行因前職員被指挪用客戶款項，遭律師會介入接管，部分該律師行的買賣樓宇或承造樓按的客戶資金遭凍結。金管局年初傳出研究新樓宇買賣機制，容許銀行間直接過數，不經律師行進行，金管局今日正式向銀行機構提出物業買賣支付安排建議。

金管局表示，已與存款公司公會、香港持牌放債人公會研究不同方式，令大額住宅物業支付過數，可毋須經由律師行處理，減少住宅按揭用承受因律師行潛在停業的風險，並提出現行建議方案。金管局表示，強烈支持以新方案來保障銀行客戶，減少認可機構按揭業務的信貸和營運風險。

金管局：物業買賣雙方經由CHATS系統過數

金管局表示，新物業交易支付安排（PAPT）建議下，若賣家有未償清按揭，物業買家的按揭貸款款項將由買家的按揭提供機構，經由「票據交換所自動轉賬系統（CHATS）」直接過戶到賣方的按揭提供機構，令賣方清還按揭，而多出款項就會過數至賣方的銀行帳戶。

若物業賣家沒有未償清按揭，買家的按揭貸款款項將經CHATS轉數到賣方的銀行帳戶。

金管局表示，使用電子方式銀行間直接過數，令交易更安全和確定，也降低事前無法預計的律師樓事故。

金管局續指，新方案初期將用於二手住宅交易、轉按交易，不包括一手物業交易。金管局表示，完成業界諮詢後將公布最終定案，並在其後3至6個月正式落實新方案。

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