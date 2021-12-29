【香港樓市】金管局建議二手住宅買賣不經律師樓過數　改用本票及CHATS系統

▲ 【香港樓市】金管局建議二手物業買賣 不經律師樓過數

去年底有律師行因前職員被指挪用客戶款項，遭律師會介入接管，部分該律師行的買賣樓宇或承造樓按的客戶資金遭凍結。金管局年初傳出研究新樓宇買賣機制，容許銀行間直接過數，不經律師行進行，金管局今日正式向銀行機構提出物業買賣支付安排建議。

金管局表示，已與存款公司公會、香港持牌放債人公會研究不同方式，令大額住宅物業支付過數，可毋須經由律師行處理，減少住宅按揭客戶承受因律師行停業而導致物業交易中斷的風險，並提出建議方案取代現行業內做法。金管局表示，強烈支持以新方案來保障銀行客戶，減少認可機構按揭業務的信貸和營運風險。

金管局：物業買賣雙方經由CHATS系統及本票過數

金管局表示，新物業交易支付安排（PAPT）建議下，若賣家有未償清按揭，物業買家的按揭貸款款項將由買家的按揭銀行，經由「票據交換所自動轉賬系統（CHATS）」直接過戶到賣方的按揭提供機構，令賣方清還按揭。尾數亦即物業交易的餘額，就會由買家利用銀行本票向賣家支付。

若物業賣家沒有未償清按揭，買家的按揭貸款款項將經CHATS轉數到賣方的銀行帳戶，尾數同樣經由銀行本票向賣家支付。

方案初期僅涵蓋二手住宅及轉按交易

金管局周三刊發通告，預期方案初期僅涵蓋二手住宅及轉按交易，不包括一手物業交易，並只針對持牌銀行的按揭貸款交易，但未來將會延伸至其他類型的交易及機構。金管局又預計，完成業界諮詢後將公布最終定案，於最終方案敲定後的3至6個月，新安排首階段便可正式投入運作。

銀行公會表示，過去一年，公會一直與監管機構、律師會，以及不同持分者討論，客戶透過承造按揭，購買住宅物業時，以其他方式進行交收結算。客戶保障是銀行的重中之重，銀行公會的目標是保障樓宇買賣當中各方的利益，讓交易能夠暢順地完成。在最終方案推出前，會與會員銀行及相關持分者保持緊密聯繫，確保所需的文件、系統及措施已經準備就緒。

由2011至2021年至今，本港合共已發生25宗律師行被律師會介入的個案，凍結款項共5.3億元。由律師會介入至法庭處置款項，平均需時兩年。

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