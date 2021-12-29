【職場熱話】 公司派$500聖誕現金 「彈弓手」強制同事夾錢聚餐 不出席也要夾$500

聖誕節是普天同慶的日子，不少公司也會舉辦聖誕派對甚至是派錢給員工，可是近日有網民於網上討論區發文，指自己的公司裝作大方向員工派錢以慶祝聖誕，可是轉頭卻又以聚餐之名要同事出錢，即使不出席聚餐也需要夾錢，而這使樓主及其同事非常不滿。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「既然是這樣為何一開始要派錢，真是擾民。」，「其實自己也沒有拿錢出來，應該也說不上是自費聚餐吧！」，也有人指，「一到這些日子便能看到公司有多麼的小氣。」。

另有網民指，「先給你500，再要你拿這500元去聚餐，幸好這也算是打和，不用自費。」。

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責任編輯：關海儀