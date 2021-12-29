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【新股IPO】聖諾醫藥2257明日掛牌 超額認購4.68倍 一手中籤率21.77%

股樓投資 18:08 2021/12/29

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生物製藥商聖諾醫藥（新上市編號：02257）將於明日(30日)掛牌，該股最終以招股價下限65.9元定價，其招股價範圍介乎65.9至72.7元，其香港公開發售部分錄得超額認購約4.68倍，國際發售項部分亦獲超購約0.22倍；以每手50股計，一手中籤率21.77%，投資者認購5手才可穩獲一手；獨家保薦人為中金公司。

【延伸閱讀】晉裕予恒指明年目標27000點 推薦20隻港股及美股

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聖諾醫藥是次上市引入了昆明佳時清及健新原力製藥為基石投資者，合共認購338.28萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後的股本約3.84%。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

是次集資所得，其中約57.9%擬用作為開發及商業化STP705提供資金；15.6%用於撥付STP707的開發；15.4%用於撥付GalNAc計劃產品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他臨床前階段候選產品(倘有關研發將進一步推進公司專有的用於開發新型候選產品的GalAhead及PDoVGalNAc遞送平台)；7.3%用於為其他臨床前候選藥物的研發提供資金；3.8%用於一般企業及營運資金用途。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

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記者：張以正

聖諾醫藥－B（02257） IPO 港股

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