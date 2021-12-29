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【有相睇】裝修新淨企理　愉景新城放租3日即成交　業主買樓兩年賺2.7厘回報

股樓投資 18:05 2021/12/29

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單位裝修美觀實用，往往對買家或租客有較大吸引力，最近愉景新成就有連裝修單位於放租數日內極速租出。美聯物業鍾家豪表示，該行新近促成一宗低層2房戶租務，客人為同區租客，以1.46萬元承租單位。

出租單位為愉景新城1座低層C室，實用面積約474平方呎，2房間隔。上址裝修新淨企理，景觀以園景為主，業主開價約1.5萬元放租僅3日，隨即吸引同區家庭客洽商，客人鍾情單位間隔實用，而且屋苑設大平台，可供子女遊玩休息，睇樓後火速決定承租。單位最終以1.46萬元月租成交，折合實用呎租約30.8元。

單位圖片（由代理提供）

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由代理提供的單位相可見，單位內櫳整潔企理，有如新樓，廚房組合櫃等設施亦見使。資料顯示，業主2019年11月以638萬元購入，現享租金回報約2.7%。代理補充，荃灣愉景新城租務市況平穩，12月暫錄約14宗成交，平均呎租約32元。

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撰文 : 謝昕蕎

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