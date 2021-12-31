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【理財智慧】請「遮遮」都要買份保險 比較普通勞工保險同家傭保險

理財智慧 12:29 2021/12/31

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在香港，有不少家庭都有聘請外籍家庭傭工協助打理「家頭細務」，根據入境處的資料顯示，截至2020年，共有37萬名外籍家庭傭工在港工作，當中超過一半來自菲律賓。但在香港聘請外傭要在入息、勞工福利和勞工保險都有要求。

僱主入息

根據入境處的要求，需要證明僱主具有經濟能力才可以聘用外傭，僱主需要向入境處提供入息證明，而每月收入不少於15,000元，以避免僱主無能力聘請外傭。現時外傭「規定最低工資」為每月港幣4,630元，於2019年9月28日正式生效。

勞工福利

在提交申請的過程中，入境處也要求提供提供免費住宿及每年12日法定假期及每周不少於一天休息日。僱主也需要向外傭提供免費膳食安排或支付膳食津貼。同時，僱主也需要負責外傭往返的機票支出，其中包括每次完成一份合約返回原居地的機票費用。在封關期間，有不少外傭因為出境限制，即使完約後仍未能回到原居地，因此預計開關後有部分的外傭會離港，回原居地「放假」。

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

 

新冠疫情下的安排

在疫情下，不少外傭來港就業前都需要前往指定地方隔黎，令到成本上升、同時不少外傭也因不同的原因未能入境，因此令到外傭的供應減少，以致外傭的薪金上升，特別是一些快完約的外傭。

外傭的保險

根據《僱員補償條例》，所有僱主也要為僱員購買勞工保險，以承擔僱員在工作期間因為受傷而引起的責任，同時僱主也有責任照顧外傭在受僱的醫療費用。雖然在法例上，一份普通的醫保已經足以符合法規，但市面上也有專為外傭而設的勞保，以下便會為讀者作分析。

當然專為外傭而設的勞保費用會較高，但對於第三者的保障會較多，例如外僱因為疏忽而引致第三者受傷 (不小心把東西壓到其他人)、牙醫、甚至外傭在港因欺騙而引致的財物損失也有保障。

如果外僱在受僱期間未能完成合約，當僱主另聘一名外傭的時候，僱主可以向保險公司申請轉名，繼續為新外傭提供保障。

同場加映:【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

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責任編輯：陳佳恩

出入境管制 外傭 機票 家傭保險 保險公司 入境處 最低工資 住宿

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