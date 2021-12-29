【2022展望】罕有看好港股？　瑞銀財管：港上市中國公司更具吸引力

瑞銀財富管理亞太區投資總監Kelvin Tay接受CNBC節目訪問時表示，中國股市今年跑輸歐美指數約40%，從估值及配置角度，看起來「非常、非常有吸引力」，但未來幾個月內不太可能出現快速好轉，展望未來，在香港上市的中國公司，可能較內地上市的更具吸引力。

但他警告，由於目前「明顯缺乏催化劑」，中國市場不太可能在未來三個月內復蘇，在市場好轉之前，房地產問題需要解決，「我們認為事情實際上開始好轉，但只是在發行人方面，在中國高收益方面，可能還會得到一些負面消息，例如部分開發商申請違約、申請破產」。

Tay指出，這些負面的事態發展，可能會傷及市場情緒，如果中國市場目前的情緒脆弱，「任何小的負面消息都可能被放大，並反過來影響整個市場」。

展望未來，Tay認為香港上市的中國公司今年非常嚴重的受挫，對比中國上市的同業，吸引力可能遠遠更高，「我們確實認為大部分政策收緊風險已經結束，接下來可能是對措施進行微調，而非像今年7月針對補習行業的徹底改革」；另一提振因素是明年人民幣預期走弱，而這將影響在內地上市的中國股票表現，因為它們與人民幣非常緊密相關。

相關文章：【2022展望】高盛：標指明年看升12% 5大強勢股有2隻腳軟

【2022展望】惠理：香港業務為主的股份估值吸引 料受惠香港逐步通關

編輯：區嘉俊