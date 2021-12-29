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【大行點睇】獲華為注資子公司 有助中軟國際搭建國產智能生態圈 中金維持中軟國際目標價

股樓投資 17:20 2021/12/29

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中金發表報告，認為中軟國際 （00354） 為深圳開鴻引入華為等投資者，交易有助推動公司在國產核心信息系統業務的生態建設，打下合規基礎。基於深圳開鴻高技術、高投入的定位，中軟國際成立智能物聯網業務集團，構建圍繞OpenHarmony操作系統的業務，打造國產智能物聯網。

同場加映  【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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中金認為，公司能協同華為構建在有色、交通、港口、農業、漁業等傳統行業的智能改造，提高公司服務策略性客戶的綜合能力，加上員工持股計劃，將有助加強人才基礎。中金認為中軟國際能更受惠國產工業智能化，因此維持公司「中性」評級，目標價16元。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

行業 目標價 市盈率 港股 中國軟件國際（00354） 華為

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