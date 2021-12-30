【樓市熱話】新居屋最細僅186呎 港男憂加辣隨時住足15年 唔結婚才可考慮？

房委會計劃在明年首季出售7個居屋項目，包括北角驥華苑，啟德啟欣苑、將軍澳昭明苑、土瓜灣冠山苑、觀塘安達臣安秀苑、沙田愉德苑，以及東涌裕雅苑。其中啟德啟欣苑推出1,840個單位，當中約320個單位僅186至189平方呎，屬歷來最細的居屋單位。據悉，今期居屋「加辣」最多要等15年，才可補地價於自由市場買賣，最近有網民在討論區發文，指一個面積只有186平方呎如何住15年？他直言：「除非你不打算結婚，又或者15年後先結婚，如果不是緊急的話，真的沒有必要購買，2個人都住不到，不解為何居屋這麼細？」

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此貼文一出引來熱議，網民認為這類細單位一定有需求，「總會有需求，但並不吸引。」、「比起住劏房已經很好了。」、「可給一些真正有需要的人。」

另外，有些人持相反意見，「這麼細單位當然不要住！不如等5百呎以上的居屋啦！」、「這麼細的單位，真的很難有市場！」、「居屋根本不應該有這麼細的單位，細到不宜居住，最細應該250呎起。」

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責任編輯：陳頌潔