  • 17°C
香港時間 : 20211230日 (四) 09:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】新居屋最細僅186呎 港男憂加辣隨時住足15年 唔結婚才可考慮？

理財智慧 09:00 2021/12/30

分享：

房委會計劃在明年首季出售7個居屋項目，包括北角驥華苑，啟德啟欣苑、將軍澳昭明苑、土瓜灣冠山苑、觀塘安達臣安秀苑、沙田愉德苑，以及東涌裕雅苑。其中啟德啟欣苑推出1,840個單位，當中約320個單位僅186至189平方呎，屬歷來最細的居屋單位。據悉，今期居屋「加辣」最多要等15年，才可補地價於自由市場買賣，最近有網民在討論區發文，指一個面積只有186平方呎如何住15年？他直言：「除非你不打算結婚，又或者15年後先結婚，如果不是緊急的話，真的沒有必要購買，2個人都住不到，不解為何居屋這麼細？」

同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

【延伸閱讀】新港城中心新春活動率先曝光 港日角色《小突兔》x《癲噹》破天荒合作 設10大茶樓喜慶場景打卡位　【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

 

【樓市熱話】打工仔月入3萬 欲租港島方便上班 預算租金僅8千 不想住劏房唐樓  【下一頁

此貼文一出引來熱議，網民認為這類細單位一定有需求，「總會有需求，但並不吸引。」、「比起住劏房已經很好了。」、「可給一些真正有需要的人。」

另外，有些人持相反意見，「這麼細單位當然不要住！不如等5百呎以上的居屋啦！」、「這麼細的單位，真的很難有市場！」、「居屋根本不應該有這麼細的單位，細到不宜居住，最細應該250呎起。」

同場加映：【iM Cafe】美股升港股Sink 2022年仲炒唔炒港股？

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

補地價 結婚 啟德 居屋 房委會 土瓜灣 北角 東涌 將軍澳

上一篇文章

【職場熱話】公司「開會文化」盛行 文職女返工8小時 會接會開足5個鐘 平安夜OT到凌晨12點

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】一起探究維多利亞城界石的歷史 帶你進入「維城界石之旅」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【阿里巴巴9988】阿里傳向上海國企 洽售微博近3成股權
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【樓市現象】2022居屋快推出 綠表客搶先年底前入市 658萬元購筲箕灣居屋王愛蝶灣
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【職場熱話】港男失業照俾5K家用 做兼職外賣扮返工 經歷引起共鳴
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【阿里巴巴9988】中國信達及舜宇光學共斥78億人幣 認購螞蟻消費金融股權
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【公屋裝修】 一家3口喜派380呎公屋 花25萬裝修全屋簡約風 兒子房間費煞思量 玻璃趟門改善採光不足
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
【投資部署】蘇民峰2022虎年預測 率先披露投資部署：1月入市港股 最睇好邊類股票?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款