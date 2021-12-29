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【樓市熱話】打工仔月入3萬 欲租港島方便上班 預算租金僅8千 不想住劏房唐樓

理財智慧 18:17 2021/12/29

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不少人在踏入社會後也會考慮從家中搬出來，自己租一個港島單位自住，而不知道你們在選樓時會考慮些甚麼呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己正考慮租一個單位搬出來自住，但他既不想住劏房也不想住唐樓，雖然他月入有3萬，但租金預算只有8千，於是他向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【樓市熱話】港男月入3萬預算租金1萬  港島區舊樓 vs 大西北新樓  港島上班租樓點揀好？下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「你再多預一些預算便可以月租酒店了。」，「你再多加數千元租上環的服務式住宅還好。」，也有人指，「若真的租住酒店，要額外租迷你倉放雜物才可以。」。

另有網民指，「若你手上有40萬儲蓄，其實買一個納米樓單位再向銀行按9成也是另一個選擇，畢竟月租也要8千，倒不如供樓還好。」。

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責任編輯：關海儀

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