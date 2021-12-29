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【新股IPO】環龍控股2260今日起招股 入場費約2909元

股樓投資 17:15 2021/12/29

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造紙毛毯製造商環龍控股（新上市編號：02260）由今日（29日）起至下周一（1月3日）招股，公司計劃發售1.14億股，香港公開發售佔1成，國際配售佔9成，其招股價介乎1.22至1.44元；每手2000股，一手入場費2,909.02元；1月11日掛牌；獨家保薦人為民銀資本。

延伸閱讀：美團、快手達成互聯互通戰略合作 大行看好可創造雙贏 惟股價齊跌

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同場加映：【溫股知新】港股走勢難估 短線部署A股

環龍控股是次上市引入了富匯創新創業投資管理董事龔朝暉及廣東科倫藥業主席陳雄作為基石投資者，合共認購4,000萬元公司股份。該股是次集資所得，擬將40%用於於購買機器以就產能擴大計劃的第二階段升級上海生產基地及成都生產基地；20%用於加強研發能力；10%用於尋求策略性收購；20%用於償還若干未償還的銀行借款從而減少公司債務；10%用於營運資金及其他一般企業用途。

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 

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記者：張以正

港股 IPO

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