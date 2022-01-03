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基因技術：潛力無窮的投資主題

股市 12:00 2022/01/03

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大多數人在幾年前對信使核糖核酸（mRNA）一詞並不特別熟悉，但去年輝瑞（Pfizer）、復星（BioNTech）和莫德納（Moderna）等公司研發的新冠肺炎疫苗讓mRNA技術登上各大頭版。然而，那僅僅是「基因組」醫學分支中的其中一個應用例子。基因組學是研究生物基因組（DNA）的學科，這個領域的創新進程不但能改變和拯救生命，還提供引人注目的投資潛力。

甚麼是DNA、mRNA和基因測序？

DNA是生命的藍圖，幾乎存在於人體的每個細胞之中。它本質上是一種化學密碼，由決定遺傳特徵的基因片段組成，而mRNA則複製密碼並將其帶到細胞的另一個區域。若缺少任何部分的密碼，基因就可能發生突變，導致基因異常或疾病。

基因測序透過讀取人類基因組的密碼字母識別突變，使我們對疾病和藥物治療的理解出現翻天覆地的變化。在全球大規模合作下，首個人類基因組計劃於2003年完成第一次人類基因組測序，過程歷時13年，耗資30億美元。此後科技不斷進步，測序過程變得愈來愈便宜和快捷。

成本下降帶來進步

舉例來說，在展開第一個項目時，基因測序需要用到體積龐大的固定裝置，而今天則可透過袖珍的裝置在任何地點進行低成本的實時測序，讓醫學領域的發展突飛猛進。

除了如之前所述的mRNA疫苗以外，基因測序亦有其他應用，例如用於癌症的早期診斷、復發監測和治療規劃。在藥物開發方面，基因測序有助了解特定疾病的基因，針對相關突變進行藥物治療，這對治療癌症以及部分罕見疾病具有巨大影響。

當前投資機會

在2020年的高歌猛漲後，生物科技行業從年初至今的表現遜於整體醫療保健市場。事實上，該行業去年的表現主要歸因於莫德納股價的大幅上漲。從當前的估值來看，我們認為生物科技業是值得考慮投資的領域。我們偏好該市場的中小型股，它們的表現較大型股落後，並且是主要的創新來源。

從長遠來看，基因學的投資機會以持續不斷的創新循環為基礎。現時已知的疾病有10,000多種，適用的療法卻只有約500種，只有透過增進對生物學的認識，我們才能顯著提高該比例。此外，潛在應用範圍並不局限於基因組學，業界現時轉向表觀基因組學、轉錄組學、蛋白質組學、代謝組學等範疇。正因如此，我們相信該領域提供非常可觀的長期增長潛力，並涵蓋各種各樣具吸引力的投資機會。

撰文 : Linden Thomson及Peter Hughes  安盛投資管理股票投資組合經理

欄名 : 投資洞見

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