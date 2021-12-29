【美國疫情】「狼人」確診 原定演出取消

美國近期新冠肺炎疫情嚴峻，確診人數激增。曾在《變種特攻》系列飾演「狼人」多年的荷里活著名演員曉治積曼，近日宣布確診，但指自己徵狀輕微。曉治積曼原定在美國紐約的演出亦需取消，主辦單位百老匯亦確認消息指觀眾可退票。曉治積曼表示，演員確診情況在百老匯並非首次出現。

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澳洲演員曉治積曼（Hugh Jackman）周二（28日）在其社交媒體Instagram發布影片，表示自己早上的新冠病毒檢測結果呈陽性反應。曉治積曼表示，確診徵狀就如患上感冒，喉嚨癢及輕微流鼻涕，但感覺良好。曉治積曼亦在影片內表示，一旦康復就會重回舞台。

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曉治積曼目前正在演出百老匯舞台劇《The Music Man》，主辦單位隨即宣布直至周六（1月1日）的所有演出取消，觀眾可以選擇退票或更改場次。百老匯亦透露，演出將於下周日（2日）恢復， 而曉治積曼會在下周四（6日）復出。曉治積曼表示，自己並非唯一確診百老匯演員。

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據報紐約市芭蕾舞團（The New York City Ballet）同日宣布，因演員確診取消剩餘《胡桃夾子》演出節目。

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責任編輯：李俊儀