【職場熱話】新入職畢業生被老員工欺負 不足一年便辭職 事後強勢回歸揭驚人身份

每年畢業季節，不少公司也會有新人出現，可是總會有一些不懷好意的老員工會借機玩弄新人，甚麼都把自己要負的責任推到新人身上，但他們又有沒有想過身邊的新人身份分分鐘嚇你一跳呢？

樓主經歷：

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【職場熱話】月入不足2萬卻要交家用8千 若少交一元便遭拒入家門 30歲打工仔抱怨母親拖後腿 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 自作孽，你們打定辭職信吧！」，「 他會感謝你們告訴了他甚麼叫世途險惡。」，也有人指，「 HR主管明明就知道他的來頭，竟然也不告訴你們，真是最毒婦人心。」。

另有網民指，「 這個故事告訴我們，不論有沒有個人實力，到最後還是要靠關係才能上位。」。

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責任編輯：關海儀