  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (三) 17:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊微信支付商家小程序全面開通雲閃付　未來再拓更多支付合作

股市 16:50 2021/12/29

分享：

【騰訊700】騰訊微信支付商家小程序全面開通雲閃付　未來再拓更多支付合作

今年起內地監管部門採取行政指導會等多種形式推動互聯網行業互聯互通。騰訊 （00700） 旗下微信支付稱，為持續推動支付生態開放，微信支付今月中旬起逐步升級商家小程序支持雲閃付付款功能，現時微信商家小程序已全面開通雲閃付，該功能升級後，用戶可在已開通的微信商家小程序選擇使用雲閃付支付。繼而，微信支付已完成在線下條碼、小程序、App各類交易場景支援雲閃付。

【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？【按此即睇】 

騰訊據報取得「掌紋支付設備」相關專利　微信支付日後或可掃手掌畀錢？ 看【下一頁】

騰訊微信支付稱，將以開放為原則，以安全為底線，接下來，會與銀聯雲閃付將繼續進行互聯互通的探索，積極拓展更多支付合作場景，助力行業健康有序發展。

微信支付提到，此前與雲閃付就深化合作與互聯互通已經取得多項成果；1）微信支付與銀聯雲閃付App實現線下所有條碼的互認互掃，用戶可通過雲閃付App直接掃描微信支付各類收款二維碼並完成付款；2）QQ閱讀App也全面支持雲閃付，成為繼騰訊視頻、微信讀書、騰訊動漫之後第4個搶先開啟互聯互通的騰訊系App；3）雲閃付App全面支援Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務； 4）此外，微信支付與銀行機構開展互聯互通的合作夥伴也增加到了19家。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

相關文章：

【騰訊700】騰訊旗下Riot Games同意支付1億美元　解決加州性別歧視集體訴訟案

【騰訊股價】騰訊「限時打機」新規見效　未成人遊戲時長佔比跌9成、股價暫跌3%

記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 騰訊 QQ 微信 雲閃付 微信支付

上一篇文章

【教育股風暴】新東方在線跌22%　「補習教父」俞敏洪昨晚直播帶貨僅銷售500萬人幣

下一篇文章

【TSLA】Argus上調Tesla目標價至1313美元　看好一項巨大潛能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
【梁偉成辭世】老牌工業股愛高確認CEO梁偉成辭世、向其親友致衷心慰問　股價復牌升一成
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【ADR+夜期】阿里美股低港1.4%　夜期跌61點（不斷更新）
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【小米12】小米12.28發布小米12　全球首款應用高通驍龍8 Gen1芯片、雷軍：手感遠超iPhone13
【港股市況】恒生指數跌194點險守二萬三　科技股挫美團跌逾3%、恒大汽車逆市升逾2%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌194點險守二萬三　科技股挫美團跌逾3%、恒大汽車逆市升逾2%（不斷更新）
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【新股IPO】商湯00020超額認購4.2倍　一手中籤率60%（附分配結果連結）
【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
【9988】螞蟻網上互助平台「相互寶」下月將停運、關停前互助金將由平台承擔　阿里股價挫逾2%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款