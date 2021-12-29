▲ 【騰訊700】騰訊微信支付商家小程序全面開通雲閃付 未來再拓更多支付合作

今年起內地監管部門採取行政指導會等多種形式推動互聯網行業互聯互通。騰訊 （00700） 旗下微信支付稱，為持續推動支付生態開放，微信支付今月中旬起逐步升級商家小程序支持雲閃付付款功能，現時微信商家小程序已全面開通雲閃付，該功能升級後，用戶可在已開通的微信商家小程序選擇使用雲閃付支付。繼而，微信支付已完成在線下條碼、小程序、App各類交易場景支援雲閃付。

【ET開市直擊】Omicron第五波疫情來襲 港股年底前走勢如何？【按此即睇】

騰訊微信支付稱，將以開放為原則，以安全為底線，接下來，會與銀聯雲閃付將繼續進行互聯互通的探索，積極拓展更多支付合作場景，助力行業健康有序發展。

微信支付提到，此前與雲閃付就深化合作與互聯互通已經取得多項成果；1）微信支付與銀聯雲閃付App實現線下所有條碼的互認互掃，用戶可通過雲閃付App直接掃描微信支付各類收款二維碼並完成付款；2）QQ閱讀App也全面支持雲閃付，成為繼騰訊視頻、微信讀書、騰訊動漫之後第4個搶先開啟互聯互通的騰訊系App；3）雲閃付App全面支援Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務； 4）此外，微信支付與銀行機構開展互聯互通的合作夥伴也增加到了19家。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水走資分析 捕捉異動股：香港興業、上實城市開發、中國中藥、大唐新能源及稻草熊娛樂

相關文章：

【騰訊700】騰訊旗下Riot Games同意支付1億美元 解決加州性別歧視集體訴訟案

【騰訊股價】騰訊「限時打機」新規見效 未成人遊戲時長佔比跌9成、股價暫跌3%

記者：李哲毅