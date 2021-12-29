【元宇宙返工】南韓公開元宇宙都市面貌　結合區塊鏈生態系統（有片）

科技界近日因Meta宣布進軍元宇宙（Metaverse）掀起熱烈討論，除了南韓政府宣布發展元宇宙城市，南韓的手遊公司Com2uS早前亦宣布，未來轉向發展包含區塊鏈和元宇宙（Metaverse）的綜合內容及平台為集團願景，建構區塊鏈經濟系統元宇宙平台「Com2Verse」。Com2uS最新發布的影片，更展示了用戶在「Com2Verse」元宇宙上班、開會、進行演講，進行休閒和經濟活動等。

該演示影片中，還有Com2uS總裁宋在俊出現，展示Metaverse辦工作環境下的運作，例如在公司閘口「拍卡」上班、用PowerPoint進行演講匯報，摸擬開啟電腦屏幕辦公，使用文書處理軟件及日程管理工具等。

用戶亦可以在該元宇宙平台上，根據活動和表現獲得代幣獎勵。在元宇宙中的各種活動都可以與其代幣經濟體系回報掛鉤。

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該手遊公司除了展示智能辦公空間「辦公世界」，還有提供：

金融、醫療、教育等服務的「商業世界」

體驗遊戲、聽音樂、看電影等娛樂休閒活動的「主題樂園世界」，

日常交流與藝術分享的「社交世界」

據外電報道，Com2uS將於2022年下半年，讓旗下公司約2,500名員工進駐「Com2Verse」，開啟元宇宙時代。以及夥拍各行業的大型企業建設元宇宙生態系統，打造集休閒、娛樂、經濟於一身的元宇宙都市。

責任編輯：張寶燕

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】